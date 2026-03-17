Десетки кражби от имоти в петричкото село Беласица, защо хората се притесняват да подават сигнали?

Многократни кражби от имоти в петричкото село Беласица притесняват местните жители. Много от тях обаче не уведомяват полицията.

По думите на кмета Атанас Гочев случаите зачестяват през последните седмици.

„Крадат се предимно казани, тави, медни изделия, плюс това резачки, инструменти, косачки – неща, които явно могат да се пласират“, обясни той.

Въпреки че засегнатите имоти са десетки, официалните сигнали до полицията са малко.

„До момента са подадени 5–6 сигнала. Към мен има доста повече, но явно хората не мислят, че има смисъл да подават и сигналите. Притесняват се, защото има самотни хора, а вече има влизане и вътре в къщите – не само в дворове и пристройки", каза той.

Атанас Гочев уточни, че най-често се набелязват къщи, които не се обитават постоянно:

„Предполагам, че извършителите имат информация, но въпреки това почти цялото село е засегнато.“

Той призова жителите да вземат мерки за сигурност и да бъдат по-бдителни:

„Апелирам хората да обезопасят имотите си и съседите да си помагат, като наблюдават и празните къщи.“

