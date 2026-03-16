Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на Бургас

57-годишен мъж е открит с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на Бургас.

Първоначално в полицията е получен сигнал за счупено витринно стъкло на търговски обект. Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит труп в купето на лек автомобил, с бургаска регистрация, паркиран на същата улица.

Тялото на мъжа е било на шофьорското място. След извършения първоначален оглед основната версия, по която работят разследващите, е самопрострелване.

Към момента е констатирано, че автомобилът е собственост на 57-годишния мъж, който е от Поморие. Пистолетът е законно притежаван.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия, сред които оглед, разпити на свидетели, изземване на записи от разположените в близост видеокамери. На терен е окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

По случая е образувано досъдебно производство.