Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)

Всички опозиционни партии от 51-вия парламент заявиха подкрепа за протеста тази вечер с искане за 100% машинен вот на следващите избори. Демонстрацията е организирана от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" и е обявена с начален час 18.00 ч. в центъра на София.

Тази вечер протестът е под наслова "Няма да освините и тези избори". Поводът за недоволството е идеята на част от управляващите машините да бъдат премахнати и да се гласува със скенери, които да сканират съответно хартиените бюлетини. Нещо, с което от ПП-ДБ не са съгласни и настояват за 100% машинно гласуване на предстоящите парламентарни избори.

Тази идея за машинно гласуване беше подкрепена и от "Възраждане", МЕЧ, АПС и "Величие". На практика това са всички опозиционни партии в настоящия 51-ви парламент.

Малко по-рано Асен Василев от "Продължаваме Промяната" коментира идеята, която беше лансирана за цялостна промяна на машините за гласуване. Той заяви, че това няма как да се случи в срок от около два месеца, колкото се очаква да е времето до следващите предсрочни парламентарни избори.