ЕК представи план за заема на Украйна

Две трети от 90-те млрд. евро са за военни нужди
Две трети или 60 млрд. от заема, който ЕС одобри за Украйна за следващите две години, ще отидат за военни разходи. Една трета или 30 млрд. евро ще бъдат предоставени на Киев за покриването на бюджетните нужди на страната. Това обяви днес Европейската комисия. Те трябва да бъдат одобрени и от Европейския парламент.
Първият транш да бъде предоставен на Украйна през април. Средствата за заема да бъдат осигурени чрез заеми от капиталовите пазари, които ще бъдат гарантирани с резервите в европейския бюджет. Три държави - Унгария, Чехия и Словакия отказаха да участват в осигуряването на гаранции за заема.
От началото на руската агресия срещу Украйна, ЕС и държавите членки са предоставили обща подкрепа за Киев в размер на над 193 милиарда евро. Над 3 милиарда от тях са от приходите от замразените в Европа руски активи.
Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Ще предоставим на Украйна заем от 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Това се прави на основата на засилено сътрудничество, с участието на 24 от 27-те държави-членки. С тази подкрепа ние гарантираме, че Украйна може, от една страна, да засили отбраната си на бойното поле, така че всички военни нужди да бъдат задоволени. А от друга страна, заемът ще гарантира, че държавата и основните услуги продължават да функционират. С други думи, бюджетните нужди на Украйна ще са покрити."