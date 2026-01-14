Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Напрежение в парламента заради охраната на депутатите. Първо те приеха предложението на ПП-ДБ НСО да не пази вече народни представители. Една почивка по-късно от ИТН смениха позицията си и при прегласуване законопроектът не беше приет.

ПП-ДБ настояха: НСО да не охранява депутати. Получиха подкрепа и други опозиционни формации.

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България": "Целта на този законопроект е много ясна: да покаже, че народните представители не сме специални. Няма причина да има лица като господин Пеевски, които да се движат с толкова голяма охрана, която е сигурно по-голяма отколкото вашата, госпожо председател, на премиера и на президента взети заедно." Златан Златанов - депутат от ПГ на "Възраждане": "Би следвало безопасността на народните представители да бъде приравнена с безопасността на един общински съветник. А и не считам, че сме толкова застрашени." Николай Радулов - депутат от ПГ на МЕЧ: "Българският депутат е избраникът на народа. Както се охранява и опазва обикновения гражданин, когато има заплаха спрямо него, по същия начин трябва да бъде и охраняван депутат."

Гласуване. Законопроектът минава. За сега.

Наталия Киселова - депутат от ПГ на БСП-ОЛ: "Беше редно да бъдат направени предложения за начина, по който се преценява застрашеността на едно лице. А не да се премахва възможността значими за държавата народни представители и това важи най-вече за опозицията да бъдат охранявани."

ПП-ДБ предложиха промените да минат и на второ четене. Председателстващия Костадин Ангелов не допусна това предложение с мотива, че по време на разискванията са направени предложения за промени между двете четения.

Маноил Манев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Нищо не се постига с този закон. Така приет този закон ще прехвърли охраната на застрашени народни представители на МВР."

Почивка по искане на "ДПС - Ново начало". И прегласуване. Час след като ИТН гласуваха "за", сега решиха да се въздържат.

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България": "Минава едно гласуване, взима се почивка, Пеевски започва да натиска, да мачка, да звъни телефони на главни прокурори, на Орлин Алексиевци и всякакви други хора и накрая се обръща гласуването на ИТН, за да се запази охраната на Пеевски и Борисов. Вие представяте ли си как се управлява тази държава?"

Кирил Веселински - депутат от ПГ на МЕЧ: "Тошко Йорданов и цялата група на ИТН усети Делян Пеевски някъде по тъмните стаички в парламента или аз не знам къде." Тошко Йорданов - председател на ПГ на ИТН: "ПП-ДБ и МЕЧ на никого не дължим обяснение за нашите решения. Ако не бяхте тръгнали да изнасилвате залата това нещо да мине веднага на второ четене без да име възможност да мине през комисия, да бъдат направени поправките ние щяхме да гласуваме както си гласувахме. И тука всички трябва да играем по вашата жалка, малка, мека свирчица, розова, за да ви правим кеф. Това няма да стане."

снимки: БТА

Вотът си промени и един депутат от БСП. При първото гласуване четирима социалисти бяха "за" законопроекта, при второто - трима. ПП-ДБ твърдят, че депутатът от БСП Красимир Йорданов е бил притискан, за да промени вота си. Йорданов не коментира.