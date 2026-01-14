1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско

1550 евро ще получат допълнително всички пострадали от бедствията в Кърджалийско, Крумовград, Кирково и околните села.

Това съобщи социалният министър в оставка Борислав Гуцанов след днешното правителствено заседание.

Те са извън вече определените 1172 евро, за които по новите разчети могат да кандидатстват пострадалите от наводнения и други бедствия.

Гуцанов обяви още, че днес ще подпише и нов законопроект към Народното събрание, с който да се регламентират помощите за Коледа и Великден и да бъдат включени като средства в бъдещия бюджет на държавата.

Предвидено е помощите за най-уязвимите хора да бъдат давани два пъти в годината - през декември и март.

Борислав Гуцанов - министър на труда и социалната политика:

Но няма да бъдат само пенсионери, а и хора, които са с многодетни семейства, хора с увреждания, самотни майки. Така че наистина най-уязвимите хора в страната да знаят, че не чакат някакво подаяние, а предварително държавата е направила така, че те да имат едни нормални празници.

Енергийният министър Жечо Станков обяви и друга важна за страната ни новина, а именно че

Българският енергиен холдинг влиза в правата по търсене и проучване в дълбоко Черно море съвместно с две международни компании.

За първи път в новата история на България държавата няма да се облагодетелства единствено и само от конституционни такси, които в случая за нефт и газ стигат до 30% от добива, но ще участва в търсенето и проучване в правата за търсене и проучвания.

Процентът, с който държавата чрез Български енергиен холдинг ще се включи в търсените и проучванията е 10%.