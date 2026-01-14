БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестите в Иран и бъдещето на режима - коментар на проф. Владимир Чуков

Протестите в Иран, бъдещето на режима и на региона. Вече открито се говори за хиляди убити в Иран, а американската администрация изглежда в готовност да се намеси по някакъв начин или поне за това се говори от Вашингтон. Протестите в страната, бъдещето на режима и на региона коментира арабистът проф. Владимир Чуков.

"Аз много се съмнявам, че Доналд Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех. Вчера той направи едно изявление, че помощта е на път. И след като беше попитан, точно какво означава това, той не даде отговор. Но негов много близък приятел, сенатор Линдзи Греъм, каза, че това ще бъде една хибридна атака, която включва военни удари, много силни кибератаки и медийни удари," каза той в пряко включване по вайбър.

Според него, това ще бъде т. нар. интегрирана операция, която най-вероятно вече е разработена и е въпрос на дни, това да бъде реализирано.

"Дали властта ще успее този път наистина пак да оцелее, ми е трудно да кажа, но има още един много силен симптом. Стивън Уиткоф е направил среща със сина на последния ирански шах, което само по себе си показва, че това е алтернативата. Това е, което се предлага на иранците, но този път много ясно и категорично."

Вижте целия разговор във видеото

