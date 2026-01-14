Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело

Очаква се Вашингтон да обяви днес новата управленска структура за Ивицата Газа, начело на която ще застане Николай Младенов, съобщи "Файненшъл таймс."



Младенов ще бъде обявен за върховен представител за Ивицата, начело на 14-членен комитет от палестински технократи.

Според изданието, целта на администрацията на президента Доналд Тръмп е да ускори процеса по преминаване към втората фаза на примирието, въпреки липсата на подкрепа от международната общност и осигурено финансиране.

В изпълнителния комитет към така наречения "Съвет за мир" за Газа се очаква да влязат още Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.