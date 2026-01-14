БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело

Диана Симеонова
По света
Хамас Израел Газа
Снимка: БТА
Очаква се Вашингтон да обяви днес новата управленска структура за Ивицата Газа, начело на която ще застане Николай Младенов, съобщи "Файненшъл таймс."

Младенов ще бъде обявен за върховен представител за Ивицата, начело на 14-членен комитет от палестински технократи.

Според изданието, целта на администрацията на президента Доналд Тръмп е да ускори процеса по преминаване към втората фаза на примирието, въпреки липсата на подкрепа от международната общност и осигурено финансиране.

В изпълнителния комитет към така наречения "Съвет за мир" за Газа се очаква да влязат още Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Близък изток

Системата на привилегированите: Паралелната икономика в Иран
Системата на привилегированите: Паралелната икономика в Иран
Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито
Чете се за: 01:37 мин.
Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран
Чете се за: 03:17 мин.
Мерц: Дните на иранските управляващи са преброени Мерц: Дните на иранските управляващи са преброени
Чете се за: 01:37 мин.
"Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината ѝ "Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината ѝ
Чете се за: 04:37 мин.
Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу Иран, но желае дипломация Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу Иран, но желае дипломация
Чете се за: 01:17 мин.

