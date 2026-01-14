БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

От днес: Грипна епидемия във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази

Това е първата област в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От днес във Варна е обявена грипна епидемия. Това е първата област в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания.

До 20-ти януари учениците във Варна и областта преминават към онлайн обучение. Всички извънкласни и спортни дейности се преустановяват.

Спират се свижданията в болниците и в социалните заведения.

Преустановяват се плановите операции, профилактичните прегледи, имунизациите на деца, както и детските, и женските консултации.

Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол, като е забранено смесването на групи.

#грипна епидемия #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
2
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
3
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Как и кога да използваме имуностимуланти?
4
Как и кога да използваме имуностимуланти?
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
5
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
6
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Здраве

В първата многопрофилна детска болница у нас ще се лекуват деца по 27 медицински специалности
В първата многопрофилна детска болница у нас ще се лекуват деца по 27 медицински специалности
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти? Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
Чете се за: 04:25 мин.
"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си "Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си
Чете се за: 01:45 мин.
Как и кога да използваме имуностимуланти? Как и кога да използваме имуностимуланти?
Чете се за: 01:52 мин.
Ръст на заболелите от грип в Бургас Ръст на заболелите от грип в Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
Във Варна обявиха грипна епидемия Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

От днес: Грипна епидемия във Варна
От днес: Грипна епидемия във Варна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
В първия работен ден на депутатите - фокус върху изборното законодателство В първия работен ден на депутатите - фокус върху изборното законодателство
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Парламентарната ролетка: Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ Парламентарната ролетка: Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Недоволството на гръцките фермери - какви ще бъдат бъдещите им...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тръмп: Гренландският премиер има проблем
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Картини от лед: Унгарското езеро Балатон замръзна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ