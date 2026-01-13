Атанас Петров: Имаше напрежение, но резултатът е перфектен

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за жени до 18 години очаква трудни мачове с Черна гора и Гърция.

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за жени до 18 години Атанас Петров е доволен от представянето на състезателките си на старта на европейските квалификации.

Възпитаничките му се наложиха над Косово с 3:0 гейма (25:10, 25:16, 25:11) и започнаха евроквалификациите с успех.

"Трябва да се опитаме да играем още по-добре с всеки изминал мач. Момичетата имат нужда от повече мачове, защото повечето от тях нямат официални мачове с националната фланелка. Имаше и малко напрежение в първия мач, но резултатът е перфектен", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

В сряда, 14 януари, от 17:30 часа България излиза във втория си мач от група А на квалификационния турнир за Евро 2026. Съперник ще бъде отборът на Черна гора, който по-рано през деня надигра Гърция с 3:2 гейма.

"Отборите на Черна гора и на Гърция са по-добри от Косово. Ще ни бъде по-трудно, трябва да сме още по-концентрирани", допълни наставникът.

Националката Калина Венева също застана пред камерата на БНТ и сподели очакванията си за предстоящия мач.

"Очаквам другите момичета от Черна гора да покажат добра игра и се надявам ние да покажем много по-добра и да ги победим", добави тя.

Гледайте интервютата във видеото.

