В първата многопрофилна детска болница у нас ще се лекуват деца по 27 медицински специалности

Първата многопрофилна детска болница у нас се очаква скоро да отвори врати в Бургас. Болницата "Света Анастасия" ще разполага със 142 легла и в нея ще се лекуват деца по 27 медицински специалности. Сградата е напълно готова и оборудвана, а в момента тече подбор на медицински персонал и конкурс за управител на лечебното заведение. Предстои и процедурата за получаване на разрешително за дейност.

Тони Щилиянова, ръководител "Връзки с обществеността" на МБАЛДБ "Света Анастасия" - Бургас: "Действително е на световно ниво. Това е всичко най-ново произведено, но характерното е, че всеки един от апаратите е съобразен с физиологическите данни на детето. Новата детска болница ще работи 24/7, което означава, че във всеки един момент детето ще може да бъде прието за лечение отделно и също през спешното педиатрично отделение ще се случва това."

Новата болница разполага със 142 легла в 26 клиники и отделения. Кандидатите за медицински и немедицински специалисти са стотици.

Тони Щилиянова, ръководител "Връзки с обществеността" на МБАЛДБ "Света Анастасия" - Бургас: "В момента нашата цел е да сформираме един действително стойностен екип. Екип не само от професионалисти, а от хора, които наистина са готови да горят в тази кауза детско здравеопазване. Има интерес от страната, от големи болници, както от Бургас."

Нуждата от детска болница в региона е сериозна. Специалисти споделят, че сега много деца с хронични заболявания са принудени да търсят лечение извън Бургас.

д-р Ели Благинова, специалист педиатър: "Хоспитализацията е много трудно реализируема. Личен контакт с колегите, за да може човек наистина да успее да хоспитализира дете. Нямаме тясно профилирани специалисти или са много малко по някои от специалностите. Тесните педиатрични специалности няма изобщо колега."

Тони Щилиянова, ръководител "Връзки с обществеността" на МБАЛДБ "Света Анастасия" - Бургас: "Нашият стремеж е да направим такъв екип, който да отговаря на големите очаквания на бургазлии в действителност. Т.е. да има всякакви специалности. Все пак се съобразяваме с това-кои са най-честите детски болести, както и с фактора туризъм, защото знаете, че лятото Бургас е регионът набъбва и населението се увеличава в пъти."

