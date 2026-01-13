БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две баржи потънаха в Дунав

Баржа потъна във водите на река Дунав близо до румънското пристанище Зимнич срещу Свищов. По думите на капитана плавателният съд е превозвал царевица за Констанца. Според румънските власти обаче баржата е била натоварена с над 1100 тона азотни химически торове.

Взетите проби от реката показват превишаване на количеството амоний, но концентрацията е напълно разредена след няколко километра.

Националната администрация "Румънски води" съобщи днес и за още един инцидент в Дунав. Втора баржа е потънала и край Гюргево.

Вторият кораб е натоварен с калиев хлорид. Разпоредено е непрекъснато наблюдение на качеството на водата.

#потънали баржи #потънала баржа #река Дунав #свищов #гюргево

