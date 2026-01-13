Бивши служителки обвиниха Хулио Иглесиас в сексуален тормоз

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално посегателство от две бивши служителки. Те твърдят, че са били подложени на "неподходящо докосване, обиди и унижение... в атмосфера на контрол и постоянен тормоз", докато са работили за музикалната икона

Двете жени, домашна помощница и физиотерапевт, работещи в карибските имения на Иглесиас в Доминиканската република и на Бахамите, твърдят, че нападенията са се случили през 2021 г.

Тези твърдения излязоха наяве в края на тригодишно съвместно разследване на испанския новинарски сайт elDiario.es и испаноезичната телевизионна мрежа Univision Noticias. Двете медии събраха показания от 15 бивши служителки, които са работили за 82-годишния певец между края на 90-те и 2023 г.