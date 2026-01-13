Представиха първата кукла Барби с аутизъм

Компанията-производител на Барби разработи кукла с аутизъм заедно с хора, страдащи от това. Куклата има специални аксесоари като шумоподтискащи слушалки, фиджет играчка и таблет за комуникация. Движенията ѝ позволяват „стиминг“ – махане с ръце или други малки жестове, които аутистите правят, за да се чувстват комфортно.

Авторката и активистка Ели Мидълтън, която има аутизъм и дефицит на вниманието, приветства играчката, подчертавайки важността различията да се виждат от децата като нещо нормално и красиво.

Куклата е част от инклузивната серия, която вече включва Барбита за незрящи, с диабет и със синдром на Даун.