Европейската комисия представи план за достъпни жилища

Европейската комисия (ЕК) представи първи по рода си европейски план за достъпни жилища. Целта е гражданите да имат достъп до качествени домове на по-поносими цени. През последните 10 години цените на жилищата са се увеличили с над 60%, а наемите с над 20%, което затруднява намирането на жилище, особено за млади хора.

Планът предвижда увеличаване на предлагането на жилища, стимулиране на инвестиции, реформи в строителството и санирането, както и регулиране на краткосрочното отдаване под наем в райони, където това създава проблеми.

В него се включва и инициативата „Нов европейски Баухаус“ за устойчива и красива градска среда. Целта е не само жилищата да са по-достъпни, но и да се улесни трудовата мобилност, достъпът до образование и независимостта на младите.