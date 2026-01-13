Как се създават книги за незрящи? Отиваме в Националното читалище на слепите, където ще ви покажем магията на брайловата азбука и как буквите оживяват под пръстите.

Ваня Григорова е коректор в читалище "Луи Брайл" от 5 години. Подготвя за печат нови заглавия за брайловата библиотека. Чете книгата директно от компютъра с пръсти с помощта на брайлов дисплей.

След корекцията книгата се отпечатва с помощта на брайлов принтер. В брайловата библиотека на читалището заглавията са около 2800. Отпечатването на нови брайлови книги е скъпо и отнема много време. В електронната библиотека има около 19 000 заглавия.

У нас вече има и по-модерни брайлови дисплеи, които позволяват на незрящите буквално да носят книгите в джоба си. Около 20 души са получили такива устройства по програма на социалното министерство.