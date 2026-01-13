За продан ли е Гренландия?

Датският и гренландският премиер за скандала със САЩ
Министър-председателите на Дания и Гренландия отхвърлиха засилващия се натиск на американския президент Доналд Тръмп да придобие контрола върху автономния датски остров в Арктика.
Датският министър-председател Мете Фредериксен призна, че не е лесно да се изправиш срещу неприемлив натиск от страна на един от най-близките си съюзници.
А гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не е за продан и не иска да бъде притежавана или контролирана от Съединените щати.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира, че очаква през следващите седмици държавите-членки да проведат дискусии за това какво следва по отношение на сигурността в Арктическия регион.
Утре в Белия дом предстои ключова среща на външните министри на Дания и Гренландия с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.
Йенс Фредерик Нилсен, министър-председател на Гренландия: "Изправени сме пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между Съединените щати и Дания тук и сега, ние избираме Дания."