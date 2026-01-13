БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:52 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

За продан ли е Гренландия?

По света
Датският и гренландският премиер за скандала със САЩ

Министър-председателите на Дания и Гренландия отхвърлиха засилващия се натиск на американския президент Доналд Тръмп да придобие контрола върху автономния датски остров в Арктика.

Датският министър-председател Мете Фредериксен призна, че не е лесно да се изправиш срещу неприемлив натиск от страна на един от най-близките си съюзници.

А гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не е за продан и не иска да бъде притежавана или контролирана от Съединените щати.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира, че очаква през следващите седмици държавите-членки да проведат дискусии за това какво следва по отношение на сигурността в Арктическия регион.

Утре в Белия дом предстои ключова среща на външните министри на Дания и Гренландия с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Йенс Фредерик Нилсен, министър-председател на Гренландия: "Изправени сме пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между Съединените щати и Дания тук и сега, ние избираме Дания."

#Арктика # Доналд Тръмп #Гренландия

