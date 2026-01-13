БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Как шофьорите на тирове да избягват инциденти в критични участъци с "черен лед"?

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Остава опасността, която носи т.нар. "черен лед" по главните пътища. Тежкотоварните камиони са превозните средства, които са застрашени най-много. И всички, които се движат около тях. Какви са причините и кои са местата, където може шофьорите да се окажат в опасна ситуация.

Заради продължаващите ниски температури, опасността от "черен лед" по главните пътища в страната остава сериозна. Тежкотоварните камиони са превозните средства, които са застрашени най-много. Какви са причините и кои са местата, където може шофьорите да се окажат в опасна ситуация?

Местата на пътя, където трудно достига слънчева светлина, мостовите съоръжения и тези подложени на силен вятър. Това са участъците на пътя, където "черният лед" може да се образува най-често.

Спас Костадинов, шофьор на тир: "Колегите трябва да внимават, да са на по-ниска предавка с готовност за изпускане извън контрол на цялата композиция. В България на много места не се опесъчава така както трябва и асфалтът е доста лош. Най-лошо е времето след полунощ. След 22.00 - 24.00 ч. до към 5.00 - 6.00 ч., докато не изгрее малко слънце това са най-опасните моменти. В по-високите части се образува и голям слой. Когато не минават автомобили, това също е голям проблем."

Сериозен слой "черен лед" на пътя може да се образува за минути. Какво съветват експертите.

Георги Бързаков, пътен експерт към Асоциацията на квалифицираните автомобилисти в България: "Образува се много фин тънък слой върху асфалта, който е неразличим за човешкото око и когато шофираме, особено когато шофираме с композиция като влекач с полуремарке или камион над 3,5 тона с товар ремарке, там вече става много по-опасно, защото много голяма маса минава върху "черния лед". Точно затова трябва да се кара с много голяма дистанция."

Ако тировете са неподходящи за зимата гуми на влекача или ремаркето, специалистите съветват шофьорите да не предприемат пътувания през планинските проходи в страната.

