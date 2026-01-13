БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срещу опасното използване на сила: И Минесота заведе дело срещу администрацията на Тръмп

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След Илинойс, и Минесота заведе дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп в опит да спре акциите на имиграционните служби в щата.

Напрежението ескалира след като миналата седмица техен служител застреля 37-годишна жена по време на една от поредните операции срещу нелегалната имиграция.

Минесота, заедно с двата най-големи града Минеаполис и Сейнт Пол, твърдят, че действията на министерството на вътрешната сигурност нарушават Конституцията на страната и искат получи временна ограничителна заповед, която да спре или ограничи операциите на имиграционната служба.

Щатът обвиняват администрацията, че профилира гражданите на расова основа, и че Минесота е обект на атаките, по политически причини, мнозинство в щатския конгрес имат демократите.

В щата Илинойс обосноваха иска си с "опасното използване на сила" от страна на министерството на вътрешната сигурност.

#нелегална имиграция #имиграционни акции #Минесота #илинойс

