Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Демонстрациите в Иран не спират

Американският президент Доналд Тръмп наложи 25 % мита на стоки, които идват от държави с икономически връзки с Иран. Това се случва на фона на мащабните антиправителствени протести, които влизат в третата си седмица. Демонстрациите в Иран не спират. Страната е без интернет повече от 100 часа. Но са възстановени международните телефонни връзки.

Президентът Доналд Тръмп обяви решението си с пост в социалната си мрежа.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Влиза в сила незабавно, всяка държава, която прави бизнес с ислямската република Иран ще плаща мита от 25% и за всякаква дейност, която извършва със Съединените щати. Заповедта е окончателна и неоспорима. Благодаря за вниманието по тази тема."

Възможно е решението на Тръмп за митата да изостри реториката с Китай. Причината - Пекин е основният търговски партньор на Техеран. Китай вече заяви, че ще предприеме "всички необходими мерки", срещу обявените мита. След Китай, най-големите търговски партньори на Иран са Ирак, Обединените Арабски Емирства и Турция. Постът на Тръмп не дава детайли и не е ясно как точно и кои точно държави ще бъдат засегнати. Междувременно Тръмп е бил запознат с възможностите за евентуален военен удар срещу Иран. Според говорител на Белия дом, "всички възможности са на масата".

Каролайн Левит, говорител на Белия: "Президентът Ви каза снощи, че това, което чувате в публичното пространство от иранския режим е много по-различно от посланията, които администрацията получава по дипломатически канали. И смятам, че президентът е заинтересован да проучи тези послания. НО едновременно с това, президентът показа, че не се страхува да използва военни опции ако и когато го намира за необходимо, и никой не знае това по-добре от Иран."

От Техеран заявиха, че са готови да разговарят с Вашингтон, но само на основата на взаимно уважение. В Иран се проведоха и мащабни проправителствени демонстрации. Според президента Масут Пезешкиян, САЩ и Израел изпращат "тренирани терористи", за да сеят хаос и безредие.



Масуд Пезешкиян, президент на Иран: "Молим любимата си нация, както преди да се обедини и да възпира бунтовете. Хората трябва да бъдат представени. Наша отговорност е да отговорим на тревогите им, но по-висшата ни цел е да се противопоставим на бунтовниците, които тревожат цялото общество."

Броят на жертвите от началото на демонстрациите е между 5 00 и 7 00, според различните източници. Данните от Иран много трудно се потвърждават, защото страната е без интернет и в пълно информационно затъмнение.

