Недоволство на жители от Сухиндол заради изграждане на фотоволтаичен парк

Жители на община Сухиндол планират мирен протест пред регионалната екоинспекция във Велико Търново днес. Причината - инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк в Сухиндол.

Днес в РИОСВ ще се проведе Екологичен експертен съвет, на който ще се обсъжда това намерение.

Това инвестиционно намерение предвижда изграждането на фотоволтаичен парк на площ от близо 10 000 декара в землището на Сухиндол и село Коевци.

Това изключително много притесни жителите на Сухиндол, както и на съседните населени места. Беше инициирана подписка, подкрепена от над 700 души.

