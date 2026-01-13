БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пламен Димитров, КНСБ: Надявам се заплатите да бъдат индексирани с 5,2%

Президентът на КНСБ Пламен Димитров очаква социално напрежение в много сектори. Посочи, че в готовност за протести има сред работещите в сферите на: пътническите превози, градския транспорт, "Български пощи" и читалищата. Той отбеляза също, че още не е ясно с колко ще бъдат повишени заплатите в бюджетния сектор.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Първо 5% не са казани дали ще бъдат 5%. Очакваме на 15 януари министерството на финансите да обяви коя инфлация, всъщност ще ползва. Някак си оставана в страни. Няма такова решение още. Да, в закона пише натрупаната годишна инфлация към 31 декември 2025 година. Всички знаем или тези по изключение знаем, че има няколко вида инфлация. Аз се надявам, че и това са поискали от министерството на финансите писмено в това число, да приложат индекса на потребителските цени, което е последните данни на НСИ беше 5,2%. Най-вероятно сега ще бъде даже малко по-висока на годишна база. Вече декември-декември, 5,2% беше ноември-ноември."

Вижтеп целия разговор с Пламен Димитров във видеото.

#индексиране #Пламен Димитров КНСБ #доходи #новини в Метрото

