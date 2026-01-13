БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Общество
Запази

Най- вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в други области, коментира Вълчев

красимир вълчев увеличение заплатите персонала учебните заведения
Снимка: БТА, архив
Слушай новината

"Най- вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в други области, но за момента нямам информация от здравните власти” - това заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

“Във Варна няма проблеми с онлайн обучението, защото системата вече е изпробвана. Дистанционното обучение не е много пълноценно, но поне е компенсаторно”, добави Вълчев при посещението си днес в Благоевград, където откри нов СТЕМ Център и направи първа копка за изграждането на нов физкултурен салон в VIII Средно училище „Арсени Костенцев”.

“Има проблеми, когато няма електричество, какъвто е проблемът с Русе. Там не обявихме обучение в електронна среда от разстояния, защото метеорологичните условия са такива, че електричеството прекъсна”- допълни Вълчев.

Относно провеждането на изпити в края на учебния срок, министърът каза, че учителите успяват да оформят срочните оценки безпроблемно.

Вълчев не изключва и още училища да преминат към дистанционно обучение предвид ръста на болни в някои области.

#грип #онлайн обучение #Красимир Велчев

Последвайте ни

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Двама души загинаха при пожар в Габрово
4
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
6
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: У нас

20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното в София
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното в София
Заради лоши метеорологични условия не се пропускат товарни автомобили през сръбския пункт „Стрезимировци“ Заради лоши метеорологични условия не се пропускат товарни автомобили през сръбския пункт „Стрезимировци“
Чете се за: 01:22 мин.
Недоволство на жители от Сухиндол заради изграждане на фотоволтаичен парк Недоволство на жители от Сухиндол заради изграждане на фотоволтаичен парк
Чете се за: 00:52 мин.
Пламен Димитров, КНСБ: Надявам се заплатите да бъдат индексирани с 5,2% Пламен Димитров, КНСБ: Надявам се заплатите да бъдат индексирани с 5,2%
Чете се за: 01:27 мин.
"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си "Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си
Чете се за: 01:45 мин.
Слави Трифонов към РСМ: Ще гледате Европейския съюз през крив макарон Слави Трифонов към РСМ: Ще гледате Европейския съюз през крив макарон
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн...
Чете се за: 01:20 мин.
Общество
"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в такава ситуация? "Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в такава ситуация?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното в София 20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината й "Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината й
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Как и кога да използваме имуностимуланти?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ръст на заболелите от грип в Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протестите в Иран: Тръмп наложи мита на търговски партньори на Техеран
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ