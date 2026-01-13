БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестите в Иран: Тръмп наложи мита на търговски партньори на Техеран

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Американският президент наложи 25% мита на стоки, които идват от държави с икономически връзки с Иран

Американският президент Доналд Тръмп наложи 25% мита на стоки, които идват от държави с икономически връзки с Иран.

Този ход ще засили натискът срещу Техеран още повече и на фона на навлизащите в трета седмица мащабни антиправителствени протести. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че митата влизат в сила "незабавно", но без да обясни какво означава да се прави бизнес с Иран.

Китай, Ирак, Обединените Арабски Емирства и Турция са най-големите търговски партньори на Иран, напомнят анализатори. Новината за митата идва и след като Тръмп заплаши, че може да се стигне до американска военна намеса в Иран, ако Техеран не спре да убива протестиращи. Според говорител на Белия дом, "всички възможности са на масата".

Каролайн Левит, говорител на Белия: "Президентът Ви каза снощи, че това, което чувате в публичното пространство от иранския режим е много по-различно от посланията, които администрацията получава по дипломатически канали. И смятам, че президентът е заинтересован да проучи тези послания. Но едновременно с това, президентът показа, че не се страхува да използва военни опции ако и когато го намира за необходимо, и никой не знае това по-добре от Иран."

#Доналд Тръмп #мита #Иран

