Протестите в Иран: Тръмп наложи мита на търговски партньори на Техеран

Американският президент Доналд Тръмп наложи 25% мита на стоки, които идват от държави с икономически връзки с Иран.



Този ход ще засили натискът срещу Техеран още повече и на фона на навлизащите в трета седмица мащабни антиправителствени протести. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че митата влизат в сила "незабавно", но без да обясни какво означава да се прави бизнес с Иран.

Китай, Ирак, Обединените Арабски Емирства и Турция са най-големите търговски партньори на Иран, напомнят анализатори. Новината за митата идва и след като Тръмп заплаши, че може да се стигне до американска военна намеса в Иран, ако Техеран не спре да убива протестиращи. Според говорител на Белия дом, "всички възможности са на масата".