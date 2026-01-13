Поредна тежка нощ в Украйна - удари по Киев и Харков

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодора Гатева
Поредна тежка нощ в Украйна - удари по двата най-големи града - Киев и Харков. Според местните власти в Харков има най-малко един загинал.

В среднощното си обръщение президентът Володимир Зеленски каза, че по данни на разузнаването От галерия Русия готви нови масирани атаки. Той призова за още по-голям натиск срещу руската страна. Зеленски говори и за напредъка около мирните преговори. По думите му, голяма част от документите са готови за подпис на най-високо ниво, но не разкри подробности.

Ситуацията в Украйна остава сложна, температурите падат до двуцифрени стойности под нулата, особено нощем. В столицата Киев най-малко осемстотин жилищни сгради са без топлоподаване. При поредните атаки срещу енергийна инфраструктура сериозно беше засегната и Одеса. Руснаците твърдят, че отразяват атаки на украинската страна в района на Куп-Янск.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Моля Ви да обръщате внимание на сигналите за въздушни тревоги. Има информация на разузнавателните служби, че руснаците готвят нова масирана атака. Дронове, за да изтощят системите за противовъздушна отбрана и ракети. Искат да се възползват от студа. Ударът може да е в следващите няколко дни. Моля ви, грижете се за себе си и за Украйна."

