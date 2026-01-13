БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Конституционна ролетка: Кога президентът ще връчи мандата на ПП - ДБ?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предстои да стане ясно кога ще бъде връчен втория проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-о Народно Събрание. По закон президентът Румен Радев трябва да го връчи на втората политическа сила – ПП-ДБ.

До тук се стигна след като вчера ГЕРБ –СДС получиха и върнаха неизпълнен първия проучвателен мандат.

В президентството се яви премирът в оставка Росен Желязков, който след връщането на папката заяви, че за ГЕРБ-СДС е много важно изборите да са възможно най-скоро и предложиха те да са на 29 март.

От своя страна президентът Румен Радев отбеляза, че правителството в оставка трябва да продължи да изпълнява задълженията си в пълен обем, защото и от тях зависи провеждането на честни избори.

При провал и на втория мандат, според Конституцията, държавният глава трябва да избере на коя парламентарна сила да връчи третия мандат. Ако и той се окаже неуспешен президентът назначава служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.

#ПП-ДБ #президентът Румен Радев #мандат

Последвайте ни

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Двама души загинаха при пожар в Габрово
5
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Как да разпознаем фалшивото евро?
6
Как да разпознаем фалшивото евро?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Политика

Контролът на цените: Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика
Контролът на цените: Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Чете се за: 04:10 мин.
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
Президентът Радев връчи мандат на ГЕРБ-СДС, Росен Желязков го върна веднага Президентът Радев връчи мандат на ГЕРБ-СДС, Росен Желязков го върна веднага
Чете се за: 04:57 мин.
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Варна е първата област с грипна епидемия - учениците минават към онлайн от 14 януари
Варна е първата област с грипна епидемия - учениците минават към...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Конституционна ролетка: Кога президентът ще връчи мандата на ПП - ДБ? Конституционна ролетка: Кога президентът ще връчи мандата на ПП - ДБ?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Контролът на цените: Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика Контролът на цените: Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Мразовито утро и във вторник Мразовито утро и във вторник
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Студ скова Румъния, очакват се температури до минус 20 градуса
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Мистерия в небето над Северозападна България
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Кой е Реза Пахлави и как вижда управлението на Иран?
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ