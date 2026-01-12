Села в Монтанско останаха без ток заради голяма авария

Стотици домакинства от няколко населени места в община Монтана прекараха последната нощ без ток. Голяма авария предизвика спирането на тока за повече от 12 часа в три села и два от кварталите на Монтана. За няколко часа без електричество бяха и много части в центъра на областния град.

Голямата авария причинила продължителното прекъсване на ток засегна почти всички абонати в няколко населени места.

Ивайло Иванов, кмет на село Долна Вереница: "Повечето хора си смениха отоплителните уреди с климатици, а 12 часа в това мразовито време да нямаш захранване, е проблем." "Па добре, че е за малко време!", казва жител на село Горна Вереница. - Често ли ви прекъсват тока? "За две седмици два пъти сега, по много часове. Днеска беше 12-13 часа. Преди две седмици 5 ли нямаше 5. Да! Преди две години беше по-добре и 5 дена немахме".

А в Горна Вереница, където се намира Домът за хора с увреждания, в който са настанени повече от 40 души, проблемът с честите и продължителни аварии крие сериозни рискове.

Борислав Горанов, управител на Дом за стари хора в село Горна Вереница: "Температурата пада, зависи колко е по-голяма паузата да няма електричество." - Чести ли са авариите при вас? - Чести са, да. Има ли някакъв вятър или сняг, почва да има прекъсвания на електричеството- някой пъти за минути, някой пъти за часове и да не кажем, че се е стигало и до дни."

Според кмета на Долна Вереница основен и най-съществен проблем за справянето с авариите е това, че пътищата до далекопроводите не се поддържат проходими, малкото аварийни екипи и служители на терен.

Ивайло Иванов, кмет на село Долна Вереница: "Няма как да не се получават и аварии, но като виждам и в колите са им малко хората. Тук в селото, тези които ги видях от енергото, бяха двама човека."

Всички аварии от изминалата нощ в община Монтана са отстранени. Много хора от региона обаче вече са се оборудвали с генератори или пазят старите си печки на дърва.