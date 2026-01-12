Ще получи ли наказание мъжът, счупил стъклото на посолството ни в Северна Македония?

Вандалът, който счупи стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие, е задържан. Той е 54-годишен. Арестуван е денонощие след нападението над дипломатическата ни мисия в столицата на Северна Македония.

Македонското външно министерство осъди инцидента с българското посолство. В изявление на ведомството се посочва, че "подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

С висока степен на вероятност можем да предположим, че вандалът, задържан за нападението срещу посолството ни в Скопие, по-скоро ще бъде награден от властите в Република Северна Македония, отколкото да бъде наказан. Поне такива изводи се налагат от фактите до момента. Ламбе Алабаковски, който през юни 2022 г. подпали Българския културен център в Битоля, беше задържан и получи 6 месеца условно. Двамата нападатели над Христиан Пендиков, причинили му тежки телесни повреди, също бяха задържани и също получиха условни присъди, но по 8 месеца.

С кратко съобщение вътрешното министерство на Република Северна Македония обяви, че малко повече от денонощие след нападението над българското посолство на ул. "Кирил и Методий" в Скопие е задържан 54-годишен мъж. И допълват, че издирването е започнало веднага след подаването на сигнала.

Желязко Радуков, посланик на България в Република Северна Македония: "Свързали сме се с компетентните институции, които са заявили, че са започнали разследване. Предадени са им камерите, записи от видеокамерите на посолството. Министерството на външните работи в своя профил в Екс излезе с едно кратко осъждане на този акт като нарушение на Виенската конвенция."

Външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че повече детайли по случая може да даде само полицията.

Тимчо Мусунски, министър на външните работи на Република Северна Македония: "Нашата отговорност като държава е да дадем обективен отговор. Второ - нашите институции максимално бързо да извършат всички действия и мисля, че от наша страна коректно сме реагирали до този момент и мисля, че възможно най-бързо ще завърши разследването от страна на Министерството на вътрешните работи."

Антибългарската кампания на властите в Скопие провокира към прояви на агресия както срещу свързани с България институции, така и срещу хора от българската общност в югозападната ни съседка.

Желязко Радуков, посланик на България в Република Северна Македония: "Другото е, разбира се, липсата на наказания. Тази безнаказаност, с която се посреща абсолютно всяко нападение срещу лица или институции, свързани по някакъв начин с българската общност или с България."

През ноември в магазин в Скопие беше нападнат Владимир Перев. Дългогодишен журналист, който не крие българското си самосъзнание. И до днес нападателят не е открит.

Владимир Перев, журналист: "След като сигнализирах за нападението, след 3 - 4 дни разговарях по телефона с един инспектор на полицията, който искаше някакви детайли от мен. Всичко беше по линията дали аз някога съм имал някакъв конфликт с този човек, когото аз не познавам, не съм го виждал никога в живота си."

Перев припомни, че до сега единствено е установен мъжът подпалил Културния клуб "Ванче Михайлов" в Битоля.

Владимир Перев, журналист: "Но той беше направо награден с това. Получи условна присъда и след това го канят да пее по всички партийни и държавни концерти. Фактически той беше награден."

Според Перев същото ще се случи и със задържания за вандалската проява срещу Българското посолство в Скопие.

Владимир Перев, журналист: "Тогава човекът ще мине съвсем леко и ще стане национален герой."

Перев казва, че властите в Скопие използват всеки случай, за да насаждат негативно отношение към България. Дори предложението на българското правителство да предостави мазут за отопление по време на блокадата на южните граници заради стачката на фермерите в Гърция.

Владимир Перев, журналист: "Народът отчита и признава помощта на България и той знае. И това, което направи България, трябваше да го направи. Това беше единственият начин, по който трябваше да се реагира в тези страшни моменти. Ние нямаме мазут, а България предлага да даде мазут. А на другия ден нашият министър казва, че ние имаме мазут и на България да дадем - това трябва да се смята за глупост на политиците, каквото има навсякъде по света, не само в Македония."

Засега в Скопие само на думи осъждат агресията срещу България. Дали виновниците ще получат наказание остава въпрос с неясен отговор. Но е ясно едно, че както външния министър Муцунски, така и премиерът Мицкоски говорят основно срещу България, а не за добросъседство.

Антибългарската кампания на властите в Скопие провокира към прояви на агресия както срещу свързани с България институции, така и срещу хора от българската общност в югозападната ни съседка.

По темата работиха Иво Никодимов, Милен Атанасов