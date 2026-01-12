БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Въпреки сериозните чуждестранни оферти, Насар заяви, че желанието му е да продължи да прославя страната ни.

Карлос Насар
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Щангистът Карлос Насар потвърди за пореден път, че ще се състезава за България. Въпреки сериозните чуждестранни оферти, той заяви, че желанието му е да продължи да прославя страната ни.

„Със сигурност винаги имам предложения. И то не е едно, имам от няколко страни. И това нещо, нали, разколебава ме в дадени моменти, когато може би не усещам подкрепа на моята федерация, но пък обичта ми към родината, към народа, винаги ме държи тук. Моето желание е да остана в България изцяло и не искам да подлежи на съмнение“, коментира Насар.

Олимпийският ни шампион разкри и какво ще го откаже от това да се състезава за България.

„Трябва да не мога да се водя нормално подготовката и да нямам условията да печеля медали. Аз вярвам, че имам бъдеще пред себе си. Мога да направя неща, които не са правени въобще в целия свят. Във вдигането на тежести смятам, че мога да променя играта в моята категория. Смятам, че мога да вдигна такива тежести, които моите конкуренти не могат да си помислят“, добави щангистът.

Насар участва в събитие на един от своите спонсори заедно с други български суперзвезди в спорта.

Подробности вижте във видеото!

#Карлос Насар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
2
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
3
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
4
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Двама души загинаха при пожар в Габрово
5
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
6
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Други спортове

Възпитаници на спортното училище в Пловдив обновиха общежитието си с галерия на олимпийските ни шампиони
Възпитаници на спортното училище в Пловдив обновиха общежитието си с галерия на олимпийските ни шампиони
Виктор Гичев: Създаденият продукт в Банско се следва от Световната купа Виктор Гичев: Създаденият продукт в Банско се следва от Световната купа
Чете се за: 03:52 мин.
Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
Чете се за: 04:20 мин.
Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ