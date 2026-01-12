Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят

Щангистът Карлос Насар потвърди за пореден път, че ще се състезава за България. Въпреки сериозните чуждестранни оферти, той заяви, че желанието му е да продължи да прославя страната ни.

„Със сигурност винаги имам предложения. И то не е едно, имам от няколко страни. И това нещо, нали, разколебава ме в дадени моменти, когато може би не усещам подкрепа на моята федерация, но пък обичта ми към родината, към народа, винаги ме държи тук. Моето желание е да остана в България изцяло и не искам да подлежи на съмнение“, коментира Насар.

Олимпийският ни шампион разкри и какво ще го откаже от това да се състезава за България.

„Трябва да не мога да се водя нормално подготовката и да нямам условията да печеля медали. Аз вярвам, че имам бъдеще пред себе си. Мога да направя неща, които не са правени въобще в целия свят. Във вдигането на тежести смятам, че мога да променя играта в моята категория. Смятам, че мога да вдигна такива тежести, които моите конкуренти не могат да си помислят“, добави щангистът.

Насар участва в събитие на един от своите спонсори заедно с други български суперзвезди в спорта.



Подробности вижте във видеото!