Кой е Реза Пахлави и как вижда управлението на Иран?

Реза Пахлави, син на бившия шах на Иран и водеща фигура в иранската опозиция в изгнание, призова иранските сили за сигурност да се "присъединят към народа".

Пахлави се обърна към иранските граждани "извън Иран" и подчерта, че "всички ирански посолства и консулства принадлежат на иранския народ". Докъде се простира влиянието на наследника на покойния шах и какви са идеите му за съвременен Иран.

Реза Пахлави, син на сваления ирански шах: "Не напускайте улицата! Сърцето ми е с вас. Знам, че скоро ще бъда до вас!".

Този призив към протестиращите иранци отправи най-големият син на последния ирански шах, детрониран от Ислямската революция през 79-а. Шахът е известен с близките контакти с ЦРУ, а управлението му е белязано от репресии. Реза Кир Пахлави е 19 годишен , когато идва революцията и бяга със семейството си в Египет, където баща му умира.

Демонстрира кураж още на 13 като лети сам със самолет над Техеран. Смелостта не го изоставя и в годините на изгнание в Съединените щати. Опитва се да спечели влияние в Иран почти 5 десетилетия. През 89-та заяви, че смъртта на аятолах Хомейни представлява края на Ислямската република в Иран. Тогава формулира идеите си публично.

Реза Пахлави, син на сваления ирански шах: "Моята цел е възстановяването на суверенитета на народа в Иран."

През последните години Пахлави изразява идеята, че Иран може да се превърне в конституционна монархия, може би с избран, а не с наследствен владетел. Смята се обаче, че е загубил връзка със съвременните иранци, особено по-младите.

Критикуват го и за близките му отношения с Израел, който той посети през 2023-та и който Пахлави подкрепя особено след 12-дневната война миналата година. Тогава той призова върховния лидер аятолах Али Хаменей да "се оттегли" и дори се предложи да ръководи прехода, ако Ислямската република се срине.

Реза Пахлави, син на сваления ирански шах: "Единственото решение за освобождението на Иран и за мира е този режим да го няма повече."

65-годишният наследник на покойния шах винаги е казвал, че иска невоенно решение за промяна на ислямския режим, който е свалил баща му и повече власт за светски настроените иранци. Иранска журналистка, която живее в България, коментира неговата популярност в предаването "Светът и ние".

Файе Ешкевари, журналистка от Иран: "На Пахлави се гледа като на лидер на прехода до един референдум, на който хората да се произнесат какъв тип управление искат."

Засега изходът от вълната недоволство остава неясен, а с това и бъдещата роля на Реза Пахлави.