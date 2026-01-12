БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Поредни случаи на засечени фалшиви евро у нас в цялата страна. Клиент получи фалшива 500-еврова банкнота в казино и отиде да си купи бърза закуска в Перник. В района на Велико Търново пък младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евро, предназначени за реквизит. В Казанлък има сигнали за младежи, които обикалят магазини с неистински 100 евро. За какво да внимаваме - следват съвети и от ГДБОП.

Радослав Христов е собственик на денонощен магазин в Казанлък и при отчета на оборота в неделя намира различна банкнота от 100 евро. Тя е оставена от младеж, който си е купил дребни продукти.

Радослав Христов, собственик на магазин в Казанлък: "Ето я банкнотата, има на пръв поглед абсолютно всички необходими знаци, които, така да се каже, да заблудят човек. На пипане хартията вече се усеща, при по-подробна проверка се усеща, че е по-гладка. Въпросното лице първо е влязло в обекта с качулка, после сваля качулката. Най-вероятно са хора, които са тръгнали да пръскат пари, тъй като това нещо се е случило в тъмната част – в 1.10 ч. днес през нощта. Няма време за реакция, няма как да се реагира, да се провери бързо."

След подадения сигнал органите на реда са прегледали записите от охранителните камери, виждат се и лицата на младежа, оставил банкнотата, и на спътника му. По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжна прокуратура Стара Загора. Срокът за приключване на разследването е тримесечен. Съветват на ГДБОП - да не прибираме веднага банкнотите в джоба, а да ги разгледаме.

главен инспектор Виктор Стоименов, ГДБОП: "Започваме с хартията и релефа на дадена банкнота. При новата серия "Европа" релефът е осезаем в двата края на банкнотата, в средата се усеща едно удебеляване много характерно. При фалшификатите много често се използва обикновена или друга хартия, има разлика, издава характерен звук банкнотата. Можете да видите при този конкретен модел фалшификат водният знак много слабо се вижда или почти го няма. Защитната нишка също я няма."

По данни на Европейската централна банка най-фалшифицирани са купюрите от 20 и 50 евро, а най-малко - под 1%, тази от 500 евро, която остава законно платежно средство, макар да не се произвежда от 2019 година. За 12-те дни използване на еврото у нас още няма статистика.

главен инспектор Виктор Стоименов, ГДБОП: "Препоръчваме на гражданите да обръщат внимание на всички банкноти от 20 нагоре."

В района на Велико Търново младежите, които опитали да купят стоки с реквизитни банкноти, вече са установени. Първоначално търговецът не разпознал, че евро банкнотите са фалшиви, но впоследствие установил измамата и сигнализирал полицията.

Фалшивите пари са купени от обява в интернет, която предлага всякакви банкноти, включително долари и турски лири. Те ясно се отличават както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента, но най-вече по надписа, че са именно реквизитни. С такива обяви е пълно в интернет, като парите в тях се рекламират и като идеални за партита, а една от тях е за 30 лева за една пачка.

От отдел "Фалшификации" към ГДБОП отправят съвет към хората и за левовете, докато все още се плаща и с двете валути до края на януари. Първенец по фалшифициране е 50-левовата купюра, емисия 2006 година.

По темата работиха Виолета Русенова, Борислава Алексова, Иван Янев

#фалшиво евро

