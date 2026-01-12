БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фалшиви банкноти от 100 евро са засечени в търговската мрежа на Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
фалшиво евро
Снимка: Архив/
Слушай новината

Фалшиви банкноти от 100 евро са засечени в търговската мрежа на Казанлък. Последният регистриран случай е от 11 януари 2026 г. и е станал в денонощен магазин в града.

Двама мъже влезли в търговския обект и закупили стоки на ниска стойност – цигари и пакет чипс около 1.00 ч. след полунощ. Плащането е било извършено с банкнота от 100 евро, която на пръв поглед не е предизвикала съмнение у продавача. Едва при последваща проверка на оборота е установено, че банкнотата не отговаря на защитните елементи на истинско евро.

След подадения сигнал органите на реда са прегледали записите от охранителните камери. По данни на полицията на кадрите ясно се виждат лицата на двамата мъже, използвали фалшивата банкнота. Записите са иззети и приложени към материалите по случая.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжна прокуратура - Стара Загора. Разследването е за прокарване в обращение на неистински парични знаци.

Извършват се разпити на свидетели, назначена е експертиза, която ще анализира защитните елементи на банкнотата – водни знаци, холограми, релеф и други специфични характеристики.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.

#фалшиви банкноти евро #Казанлък

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
4
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
5
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Увиснали железни елемент и мазилка създават опаност по Подбалканския път в района на Гавраилово
Увиснали железни елемент и мазилка създават опаност по Подбалканския път в района на Гавраилово
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
Все повече доброволци помагат на животните на улицата Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията по тротоарите на столицата 20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията по тротоарите на столицата
Чете се за: 04:50 мин.
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
14497
Чете се за: 00:55 мин.
Двама души загинаха при пожар в Габрово Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ