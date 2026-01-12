Фалшиви банкноти от 100 евро са засечени в търговската мрежа на Казанлък. Последният регистриран случай е от 11 януари 2026 г. и е станал в денонощен магазин в града.

Двама мъже влезли в търговския обект и закупили стоки на ниска стойност – цигари и пакет чипс около 1.00 ч. след полунощ. Плащането е било извършено с банкнота от 100 евро, която на пръв поглед не е предизвикала съмнение у продавача. Едва при последваща проверка на оборота е установено, че банкнотата не отговаря на защитните елементи на истинско евро.

След подадения сигнал органите на реда са прегледали записите от охранителните камери. По данни на полицията на кадрите ясно се виждат лицата на двамата мъже, използвали фалшивата банкнота. Записите са иззети и приложени към материалите по случая.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжна прокуратура - Стара Загора. Разследването е за прокарване в обращение на неистински парични знаци.

Извършват се разпити на свидетели, назначена е експертиза, която ще анализира защитните елементи на банкнотата – водни знаци, холограми, релеф и други специфични характеристики.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.