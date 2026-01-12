Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн

Варна е първата област, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те ще влязат в сила тази сряда, а причината е постоянно увеличаващият се брой на заболелите.

Предложението е на здравната инспекция в града и е взето след заседание на Областния щаб за борба с грипа. До 20 януари учениците минават към онлайн обучение.

По данни на Здравната инспекция само през изминалите 7 дни броят на заболелите в град Варна е близо с 770 души. Д-р Каролина Златева ръководи една от най-големите педиатрични практики във Варна. Казва, че само днес болните от грип при нея са 15.

д-р Каролина Златева, педиатър: "При по-малките започва с влошаване на общото състояние, температура, повръщане първият ден. След това остават високата температура, започва суха кашлица, оплакват се от болки в гърлото, а гърлото не е червено. Често ни съобщават за болки в тялото, очите."

От здравната инспекция съобщиха, че през последните дни броят на болните е скочил много рязко. Тестовете показват, че грипът е от тип "А". Няма нито един случай на заболели от тип "В".

проф. д-р Цонко Паунов, директор на РЗИ - Варна: "В момента заболяемостта във Варна е 239 на 10 000, като общо взето, нашата граница е 219 на 100 000, която ние вече сме прехвърлили. Заболяемостта е за сметка на хората между 15 - 29 и 30 - 60 години, там многократно са преминали 99-ия персентил."

От 14 до 20 януари учениците във Варна и областта преминат към онлайн обучение. В болниците се спират свижданията, плановите операции, имунизациите на деца, детските и женските консултации. Всички пациенти и лекари трябва да носят маски. Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол. Лекарите съветват още при появата на първите симптоми, да се търси помощ от специалист.