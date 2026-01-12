БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Леден дъжд и сняг в Германия

Милен Атанасов
По света
Леденият дъжд повиши опасността от образуването на черен лед по пътищата и тротоарите

В Германия леден дъжд и сняг усложниха пътната обстановка и работата на някои летища.

Над сто полета бяха отменени на летището във Франкфурт. Закъснения от и към различни дестинации имаше през целия ден.

Леденият дъжд повиши опасността от образуването на черен лед по пътищата и тротоарите. Метеорологичната служба издаде предупреждения към шофьорите да не пътуват, освен ако не е крайно наложително.

В Долна Саксония, Северен Рейн-Вестфалия и Бремен присъствените учебни занятия бяха отменени. Службите за почистване и опесъчаване работят денонощно при пълно натоварване.

