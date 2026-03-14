Малта задейства план за извънредни ситуации заради повреден руски танкер

Малта задейства план за действие при извънредни ситуации поради опасения, че повреден руски танкер, превозващ втечнен природен газ, който дрейфува в Средиземно море, може да достигне острова в рамките на следващите 48 часа, съобщиха властите.

"Арктик Метагаз", който се възпламени край Либия на 3 март след редица експлозии на борда, може да се озове във водите край западния бряг на Малта до неделя вечерта или понеделник, съобщиха министерството на външните работи и агенцията за гражданска защита.

Русия обвини Украйна, че е атакувала кораба с лодка-дрон, като заяви, че 30-членният екипаж на кораба е бил спасен.

Либийската брегова охрана първоначално съобщи, че корабът е потънал. Впоследствие обаче се появиха снимки, на които се вижда, че 277-метровият "Арктик Метагаз" е силно наклонен.

Малтийските морски власти предупреждават от дни, че танкерът може да представлява опасност за други кораби в Средиземно море.

Танкерът, оставен на милостта на теченията и вятъра, по-рано беше съобщавано, че се носи в международни води към италианския остров Лампедуза, но оттогава е променил курса си и се приближава към Малта.

Кораби на италианския флот – влекач и специализиран кораб за борба със замърсяването на околната среда – са се задържали в близост до танкера, като една от идеите е да изтеглят кораба обратно в открито морето, според италианската информационна агенция AНСА.

Източник, запознат с въпроса, цитиран от "Таймс ъв Малта", се опита да успокои опасенията с идеята, че корабът може да се разпадне и да потъне поради понесените щети.