Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Малта задейства план за извънредни ситуации заради повреден руски танкер

Малта задейства план за действие при извънредни ситуации поради опасения, че повреден руски танкер, превозващ втечнен природен газ, който дрейфува в Средиземно море, може да достигне острова в рамките на следващите 48 часа, съобщиха властите.

"Арктик Метагаз", който се възпламени край Либия на 3 март след редица експлозии на борда, може да се озове във водите край западния бряг на Малта до неделя вечерта или понеделник, съобщиха министерството на външните работи и агенцията за гражданска защита.

Русия обвини Украйна, че е атакувала кораба с лодка-дрон, като заяви, че 30-членният екипаж на кораба е бил спасен.

Либийската брегова охрана първоначално съобщи, че корабът е потънал. Впоследствие обаче се появиха снимки, на които се вижда, че 277-метровият "Арктик Метагаз" е силно наклонен.

Малтийските морски власти предупреждават от дни, че танкерът може да представлява опасност за други кораби в Средиземно море.

Танкерът, оставен на милостта на теченията и вятъра, по-рано беше съобщавано, че се носи в международни води към италианския остров Лампедуза, но оттогава е променил курса си и се приближава към Малта.

Кораби на италианския флот – влекач и специализиран кораб за борба със замърсяването на околната среда – са се задържали в близост до танкера, като една от идеите е да изтеглят кораба обратно в открито морето, според италианската информационна агенция AНСА.

Източник, запознат с въпроса, цитиран от "Таймс ъв Малта", се опита да успокои опасенията с идеята, че корабът може да се разпадне и да потъне поради понесените щети.

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
3
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
4
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
5
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
6
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Европа

Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Фестивал на шоколада в Румъния Фестивал на шоколада в Румъния
Чете се за: 01:45 мин.
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави
Чете се за: 00:45 мин.
Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април? Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април?
Чете се за: 16:42 мин.

Водещи новини

Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Публикуваха за обществено обсъждане промените в наредбата за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
89% от левовете са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
