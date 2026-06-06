Папа Лъв XIV започна седемдневното си посещение в Испания

Папа Лъв Четиринадесети кацна в Мадрид – първата спирка от седемдневно държавно посещение, по време на което ще постави акцент върху социалните и миграционните въпроси, предаде Франс прес.

Папата беше посрещнат на летището от крал Фелипе Шести и кралица Летисия. Очаква се Лъв XIV да се отправи към кралския дворец, където ще произнесе реч, след което следобед ще посети социален център, а вечерта ще участва във вечерна служба пред стадион „Сантяго Бернабеу“, където се очакват около 400 000 младежи.

Папа Лъв XIV заяви, че сексуалните посегателства, свързани с Католическата църква, представляват "все още отворена рана", говорейки пред журналисти в самолета, който го превозваше към Мадрид. Планирано е по време на престоя си папата да се срещне с жертви на сексуални посегателства, след като през март лявото правителство и Църквата подписаха споразумение за обезщетяване на жертвите на сексуални престъпления, след години на колебание и непрозрачност от страна на църковната йерархия.

По време на визитата, първата му в държава от ЕС извън Италия, той ще открие нова кула в прочутата базилика "Саграда Фамилия" в Барселона и ще се срещне с мигранти, прекосили опасните атлантически води, за да достигнат Европа, отбелязва Ройтерс.

Първият американец начело на Католическата църква се очаква да привлече големи тълпи по време на визитата от 6 до 12 юни, която включва и посещения в Мадрид, манастира Монсерат и Канарските острови – испански архипелаг край западния бряг на Африка.

Лъв, който разгневи американския президент Доналд Тръмп, след като критикува антиимиграционните му политики, ще се срещне на последната спирка от пътуването си с мигранти и организации, които им оказват помощ.

Говорейки в самолета от Рим за Мадрид, Лъв каза, че прави това посещение, за да даде добър пример на света за уважение към човешкия живот. "Можем да изпратим много силно послание… за милосърдие и уважение към всеки човек", заяви той пред медиите.

Ситуацията на мигрантите е дълбоко близка до сърцето на папата, заяви Матео Бруни, директор на пресслужбата на Ватикана. "Това са хора, и техните истории трябва да ни докосват".