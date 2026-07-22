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Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в пленарна зала

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Народно събрание, постоянни комисии, гласуване
Снимка: БТА
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Бюджетите на Общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутаитте в пленарната залата. Минаталата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа.

Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план-сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2 хиляди и 300 евро. А минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство – 398 евро.

Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8-процентната здравна вноска.

#малки бюджети #ДОО #второ четене #пленарна зала #НЗОК #новини в Метрото

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