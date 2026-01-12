БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шествия в знак на солидарност с иранските протестиращи на много места по света

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

От ООН осъдиха убийствата на протестиращи иранци

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Шествия в знак на солидарност с иранските протестиращи се проведоха на много места по света.

Огромно шествие се проведе в Лондон, където хиляди скандираха в подкрепа на шаха в изгнание. Протести имаше още в Италия и Съединените щати, като в Лос Анджелис се стигна и до инцидент, след като камион направи опит да се вреже в множеството.

От ООН осъдиха убийствата на протестиращи иранци. ЕС изрази готовност да наложи нови санкции срещу Иран заради продължаващите репресии. От Брюксел призовават за незабавно освобождаване на арестуваните протестиращи.

Ануар Ел Ануни, говорител на ЕК: "Изразяваме пълна солидарност с иранския народ и осъждаме употребата на сила срещу демонстранти. Потресени сме от съобщенията за жертви. Готови сме да предложим нови, по-строги санкции заради насилствените репресии срещу протестиращите. Това е решение, което държавите членки от ЕС трябва да вземат с единодушие."

#протести в Иран #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
5
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
6
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Близък изток

Кой е Реза Пахлави и как вижда управлението на Иран?
Кой е Реза Пахлави и как вижда управлението на Иран?
ЕС е готов да предложи нови по-строги санкции срещу Иран ЕС е готов да предложи нови по-строги санкции срещу Иран
Чете се за: 01:42 мин.
Техеран: Готови сме за война, но и за преговори със САЩ Техеран: Готови сме за война, но и за преговори със САЩ
Чете се за: 03:55 мин.
Протестите в Иран не стихват Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чете се за: 04:30 мин.
Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ