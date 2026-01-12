Шествия в знак на солидарност с иранските протестиращи на много места по света

Шествия в знак на солидарност с иранските протестиращи се проведоха на много места по света.

Огромно шествие се проведе в Лондон, където хиляди скандираха в подкрепа на шаха в изгнание. Протести имаше още в Италия и Съединените щати, като в Лос Анджелис се стигна и до инцидент, след като камион направи опит да се вреже в множеството.

От ООН осъдиха убийствата на протестиращи иранци. ЕС изрази готовност да наложи нови санкции срещу Иран заради продължаващите репресии. От Брюксел призовават за незабавно освобождаване на арестуваните протестиращи.