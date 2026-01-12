Шествия в знак на солидарност с иранските протестиращи на много места по света

От ООН осъдиха убийствата на протестиращи иранци
Шествия в знак на солидарност с иранските протестиращи се проведоха на много места по света.
Огромно шествие се проведе в Лондон, където хиляди скандираха в подкрепа на шаха в изгнание. Протести имаше още в Италия и Съединените щати, като в Лос Анджелис се стигна и до инцидент, след като камион направи опит да се вреже в множеството.
От ООН осъдиха убийствата на протестиращи иранци. ЕС изрази готовност да наложи нови санкции срещу Иран заради продължаващите репресии. От Брюксел призовават за незабавно освобождаване на арестуваните протестиращи.
Ануар Ел Ануни, говорител на ЕК: "Изразяваме пълна солидарност с иранския народ и осъждаме употребата на сила срещу демонстранти. Потресени сме от съобщенията за жертви. Готови сме да предложим нови, по-строги санкции заради насилствените репресии срещу протестиращите. Това е решение, което държавите членки от ЕС трябва да вземат с единодушие."