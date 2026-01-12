БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС е готов да предложи нови по-строги санкции срещу Иран

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази
Европа Европейски съюз знаме
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Европейският съюз е готов да предложи нови, по-строги санкции срещу Иран заради продължаващите репресии срещу протестиращите ирански граждани. Говорител на Европейската комисия заяви днес, че Брюксел внимателно следи ситуацията. Европа изрази подкрепата си за Иран в законната му борба за свобода.

Европейската комисия призова за незабавно освобождаване на всички арестувани демонстранти и за възстановяване на пълния достъп до интернет. Според Брюксел смяната на режима в Техеран е решение на иранския народ. От Комисията отказаха да съобщят дали са в контакт с Реза Пахвали - сина на последния ирански шах, които се смята за лидер на опозицията в изгнание.

През последните години ЕС вече наложи поредица от санкции срещу ирански организации и лица заради злоупотреби и сериозните нарушения на човешките права в страната.

Ануар Ел Ануни, говорител на ЕК: "Изразяваме пълна солидарност с иранския народ и осъждаме употребата на сила срещу демонстранти. Потресени сме от съобщенията за жертви. Готови сме да предложим нови, по-строги санкции заради насилствените репресии срещу протестиращите. Това е решение, което държавите членки от ЕС трябва да вземат с единодушие".

#протести в Иран #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
4
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
5
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Близък изток

Техеран: Готови сме за война, но и за преговори със САЩ
Техеран: Готови сме за война, но и за преговори със САЩ
Протестите в Иран не стихват Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чете се за: 04:30 мин.
Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона
Чете се за: 00:52 мин.
Сирийските власти евакуираха от Алепо стотици кюрдски бойци и арестуваха 300 кюрди Сирийските власти евакуираха от Алепо стотици кюрдски бойци и арестуваха 300 кюрди
Чете се за: 02:17 мин.
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ