Протестите в Иран не стихват

Не стихват протестите в Иран. Според базирана в Съединените щати правозащитна организация, броят на жертвите може да надвишава 500 души.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля използването на военна сила срещу Иран. Тръмп съобщи, че планира да говори с милиардера Илън Мъск за възстановяването на интернета в Иран, след като властите там блокираха услугите за четири дни.

Иранският президент Масуд Пезешкиан обвинява Съединените щати и Израел, че подклаждат размирици. Демонстрациите започнаха преди две седмици като недоволство срещу високата инфлация и обезценяването на местната валута, но прераснаха в антиправителствени протести.