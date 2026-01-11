Снежно до сряда, после започва съществено затопляне

Слънчево време и съществено затопляне се очакват през втората половина на новата седмица. Преди това обаче в по-голямата част от страната предстоят още два ледени дни, но още през нощта снеговалежите ще отслабват и почти навсякъде ще спрат.

До измерванията в 17.00 часа най-дебела е снежната покривка в Русе и Силистра 20 см, в Свищов - 18 см, а най-силни са поривите на вятъра в Пазарджик и Сандански - около 80 км/ч.

През нощта слаб сняг ще превалява все още в източната половина от страната.

Утре ще бъде почти безоблачно, но много студено.

Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°, по Черноморието – от минус 5° до минус 2°.

Под нулата ще останат в по-голямата част от страната, в областите с код жълто, и максималните температури от минус 6° до минус 1°, в София – около минус 5°, а умерен и силен северозападен вятър ще създава усещането за още по-студено от действителното време.

Например, при температура минус 5° и скорост на вятъра около 50 км/ч, каквито утре ще има, усещането е като за минус 15°.

Опасност от измръзване по високите планински части утре, където ще духа бурен северозападен вятър.

В по-ниските райони вятърът ще е силен, също от северозапад. Облачността в планините ще е променлива и само на отделни места ще прехвърча сняг.

Средиземноморският циклон, причина за валежите на Балканите, включително и в нашата страна, се изтегля на изток и утре от полуострова ще има слаби изолирани превалявания. Слаб сняг ще вали и на много места в Централна и Източна Европа. И в Германия ще превалява сняг, който ще преминава в дъжд и ще има условия за поледици.

Проливни валежи от дъжд ще има в Западна Европа, където предстои затопляне.

И у нас температурите още в сряда съществено ще се повишат, но преди това и във вторник ще остане много студено.

Максималните температури относително ще се повишат, но отново ще има райони с отрицателни стойности, а минималните температури ще са още по-ниски, в сравнение с понеделник, на места под минус 10°.

През следавщите дни и минималните, и максималните температури бързо ще се повишат.