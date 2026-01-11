БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският посланик в Скопие след нападението:...
Чете се за: 04:42 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:30 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Снежно до сряда, после започва съществено затопляне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Слънчево време и съществено затопляне се очакват през втората половина на новата седмица. Преди това обаче в по-голямата част от страната предстоят още два ледени дни, но още през нощта снеговалежите ще отслабват и почти навсякъде ще спрат.

До измерванията в 17.00 часа най-дебела е снежната покривка в Русе и Силистра 20 см, в Свищов - 18 см, а най-силни са поривите на вятъра в Пазарджик и Сандански - около 80 км/ч.

През нощта слаб сняг ще превалява все още в източната половина от страната.

Утре ще бъде почти безоблачно, но много студено.

Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°, по Черноморието – от минус 5° до минус 2°.

Под нулата ще останат в по-голямата част от страната, в областите с код жълто, и максималните температури от минус 6° до минус 1°, в София – около минус 5°, а умерен и силен северозападен вятър ще създава усещането за още по-студено от действителното време.

Например, при температура минус 5° и скорост на вятъра около 50 км/ч, каквито утре ще има, усещането е като за минус 15°.

Опасност от измръзване по високите планински части утре, където ще духа бурен северозападен вятър.

В по-ниските райони вятърът ще е силен, също от северозапад. Облачността в планините ще е променлива и само на отделни места ще прехвърча сняг.

Средиземноморският циклон, причина за валежите на Балканите, включително и в нашата страна, се изтегля на изток и утре от полуострова ще има слаби изолирани превалявания. Слаб сняг ще вали и на много места в Централна и Източна Европа. И в Германия ще превалява сняг, който ще преминава в дъжд и ще има условия за поледици.

Проливни валежи от дъжд ще има в Западна Европа, където предстои затопляне.

И у нас температурите още в сряда съществено ще се повишат, но преди това и във вторник ще остане много студено.

Максималните температури относително ще се повишат, но отново ще има райони с отрицателни стойности, а минималните температури ще са още по-ниски, в сравнение с понеделник, на места под минус 10°.

През следавщите дни и минималните, и максималните температури бързо ще се повишат.

#снежно #времето #слънчево #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
1
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
2
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
3
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
4
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
5
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди самолети и блокира фериботи
6
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Времето

Продължава застудяването: Минусови температури и силен северозападен вятър
Продължава застудяването: Минусови температури и силен северозападен вятър
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в Североизточна България Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в Североизточна България
Чете се за: 01:22 мин.
Зимата напомня за себе си: Сняг, силен вятър и минусови температури Зимата напомня за себе си: Сняг, силен вятър и минусови температури
Чете се за: 02:15 мин.
Застудяване и снеговалежи в страната Застудяване и снеговалежи в страната
Чете се за: 02:12 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
10019
Чете се за: 01:00 мин.
Усложнена зимна обстановка през почивните дни Усложнена зимна обстановка през почивните дни
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец":...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ