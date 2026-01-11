Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата

Вандалско нападение над посолството ни в Скопие. Неизвестен мъж е счупил сътклото на главния вход на дипломатическата мисия. Външно министерство излезе с остра реакция за нападението, като го определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

С българския посланик в Скопие по темата разговаря Иво Никодимов.

Иво Никодимов, БНТ: Разбрахме от МВнР и от Фейсбук профила на посолството ни в Скопие, че днес е извършено нападение срещу сградата на посолството, кога е извършено и само стъклото на главния вход ли е счупено?

Желязко Радуков, посланик на България в Република Северна Македония: Нападението е извършено днес, около 12.20 ч. местно време, извършителят е забелязан от охранителните камери – как целенасочено се приближава с тежък , остър предмет към входната врата на посолството, наняс удари и се оттегля в друга посока. Става въпрос за едно все пак укрепено стъкло, витрина на входната врата. То е двойно стъкло, имаме едно прилично ниво на сигурност. Успял е да счупи само първото защитно стъкло и вероятно затова не е продължило нападението, тъй като е видял, че след това има още защитни системи.

- Посланик Радуков, последните седмици сме свидетели на ескалация на говора на омразата, смятате ли, че днешното нападение е резултат от този говор на омразата, който продължително време съществува в РСМ спрямо България?

- Не съм сигурен дали е резултата от последната ескалация този говор на омразата и манипулация с истината, дипломатически казано, по темата България продължава вече десетилетия. Това действие разширява кръга на потенциалните извършители на подобни нападения. Дали човекът се е почуствал насърчен от този говор през последните седмици или преди тях – в случая е безпредметно. Проблемът е, че броят на хора като него постоянно се увеличава в резултат именно на този целенасочено създаван наратив.

- Наблюдаваме и една безнаказаност за нападения над български сдружения, включително и за нападение над хора с българско самосъзнание. Едва 8 месеца е присъдата на нападателите над Християн Пендиков. В същото време пък станахме свидетели на доста по-тежка присъда за Люпчо Георгиевски заради това, че е цитирал Ванче Михайлов. Тази безнаказаност от една страна и от друга страна тези двойни стандарти допринасят ли за подобни посегателства?

- Аз ви благодаря за този доста прецизен анализ на обстановката. Ако говорът на омраза разширява кръга на потенциалните извършители, то тази безнаказаност на престъпленията срещу българската общност или на престъпленията срещу обекти и фигури, свързани с България, не допуска създаването на една превенция, напротив. Показва на потенциалните извършители, че няма проблем този тип поведение и този тип престъпление. Ще ви припомня, че ние през последните години имаме посегателства срещу българи, имаме стрелба, имаме нападение с брадва. Всички тези или не са били ефективно разследвани, съответно не сме стигнали до съдебна зала, или наказанията са били толкова малки, че напрактика обезсмислят терминът превенция, а напротив – насърчават този тип посегателства. И това е, естествено, притеснително. Не колкото за служителите на нашето посолство, които напълно съзнателно за направили своя избор да дойдат и работят за България тук, но повече се притеснявам за членовете на българската общност, които нямат тази защита , с която се ползваме ние.