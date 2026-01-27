Колко време има човечеството според "Часовника на Страшния съд"

Китайците чакат годината на огнения кон, а във Вашингтон броят часовете до Страшния съд за човечеството.

Стрелките на "Часовника на Страшния съд", създаден от базирана в Чикаго от организация с нестопанска цел през 1947 г., никога не са били по-близо до символичния момент полунощ. Те вече показват 85 секунди до 12-тия час.

Миналата година оставащите секунди бяха 89. Полунощ показва теоретичната точка на унищожение на човечеството. Атомните учени посочиха няколко фактора за преместването на стрелката.

Това са агресивното поведение на ядрените сили Русия, Китай и САЩ, нарушаването на контрола върху ядрените оръжия, конфликтите в Украйна и Близкия изток и опасенията за изкуствения интелект.