Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки

Волейболистката на Марица не скри разочарованието си след загубата от Девелопрес (Жешув).

Жана Тодорова
Волейболистката на Марица (Пловдив) Жана Тодорова не скри разочарованието си след домакинската загуба с 0:3 гейма от полския Девелопрес (Жешув) в Шампионската лига. Тодорова призна след срещата, че българският тим се е надявал да вземе поне два гейма, но в крайна сметка успехът прегърна гостите.

„Така го усетих мача, че не са непреодолими. Но, с оглед на твърде много наши непредизвикани грешки, не успяхме да спечелим и един гейм. Ние се борехме даже за два гейма, за точка, разбира се и за победа, но…“, коментира Тодорова.

В последния си мач от група Е „жълто-сините“ гостуват на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 4 февруари.

Подробности вижте във видеото!

#ЖВК Марица Пловдив #Жана Тодорова

