Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки

Волейболистката на Марица (Пловдив) Жана Тодорова не скри разочарованието си след домакинската загуба с 0:3 гейма от полския Девелопрес (Жешув) в Шампионската лига. Тодорова призна след срещата, че българският тим се е надявал да вземе поне два гейма, но в крайна сметка успехът прегърна гостите.

„Така го усетих мача, че не са непреодолими. Но, с оглед на твърде много наши непредизвикани грешки, не успяхме да спечелим и един гейм. Ние се борехме даже за два гейма, за точка, разбира се и за победа, но…“, коментира Тодорова.

В последния си мач от група Е „жълто-сините“ гостуват на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 4 февруари.

