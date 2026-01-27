Пекинската опера с гастрол у нас

За първи път от 70 години Китайският национален театър за пекинска опера ще гостува в България със самостоятелно представление. Поводът е настъпването на китайската Нова година. Спектаклите ще бъдат в началото на февруари в София и Пловдив.

Със своето съчетание от литература, музика, танци, актьорска игра и бойни изкуства, пекинската опера е перлата в съкровищницата на китайската култура.

Уан Мин, временно управляващ Посолството на Китай: "Трупата ще представи както безсмъртни класически творби, носещи духа на традицията, така и най-новите постижения на съвременната пекинска опера, съчетаващи вярност към корените с творческа иновация."

Част от спектаклите в настоящия културен обмен са пиесата "На кръстопът", съчетаваща в себе си бойни сцени, лиричната пиеса "Сбогом, моя наложнице" и трогателната пиеса "В двореца".

Уан Мин, временно управляващ Посолството на Китай: "Със своите уникални изразни средства пекинската опера надхвърля езиковите бариери и докосва сърцата. Това е първото самостоятелно представление на Националния театър за пекинска опера в България от основаването си преди 70 години - един исторически момент на пекинската опера на българска сцена и емоционален поклон към 77-годишното приятелство между двете страни."

Важно е да знаем, че не може да отидем на пекинска опера със същите очаквания, които имаме към европейски театър и западната опера.

проф. Калина Стефанова, НАТФИЗ:Западният театър е със земна гравитация, той се занимава със страстите на житейските драми, докато пекинската опера отмества фокуса от всичко това и го издига към съвършенство. Западният театър ни казва да преминем през катарзис и да достигнем до някакво пречистване."" Андрияна Петкова, изпълнителен директор на НДК:Европейската опера и китайската опера са толкова различни и толкова близки, всъщност те изразяват едни и същи човешки чувства, послания, мисли, страдания, но с различни изразни средства."

Пекинската опера е не само национално богатство за Китай, но 2010 г. ЮНЕСКО я включва в списъка на нематериалното културно наследство.

Стажант-репортер: Дарина Ангелова