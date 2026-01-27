БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Отлагат реконструкцията на тунела "Топли дол" заради протеста на превозвачите от Западните Балкани

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази

Пътната агенция подготвя ремонт за 10 млн. евро на най-голямата подпорна стена на магистрала "Хемус"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протестът на превозвачите от Западните Балкани пренасочи тежкотоварния трафик през автомагистрала "Хемус". Заради засиленото движение от Агенция "Пътна инфраструктура" решиха да отложат довършителния ремонт на тунел "Топли дол". Тръбата в посока София се реконструира от 2023 година, а цялото движение беше планирано да се пренасочва през тръбата за Варна. На този фон Пътната агенция подготвя ремонт за 10 милиона евро на най-голямата подпорна стена на магистралата, а докато той се случи алтернативното трасе на "Хемус" - стария път през Витиня - остава затворен.

От понеделник ремонтът на тунел "Топли дол" трябваше да продължи, а цялото движение по магистрала "Хемус" да бъде пренасочено през тръбата за Варна. Пътната агенция обаче реши да отложи реконструкцията.

инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ: "За съжаление в този момент се оказа проблем с ГКПП-тата със Сърбия и Македония, които са затворени и съответно целият трафик се пренасочи през "Хемус" към Видин, това нещо беше изненада за нас, веднага реагирахме и направихме промени в организацията и за момента няма да продължи ремонта в тунела."

Очаква се ремонтираният тунел да е готов преди активния летен сезон. До тогава магистралата остава без алтернативно трасе, тъй като старият път през Витиня също е затворен - причината: възможна е активизация на свалчището, подпряно от анкерна стена след тунел Витиня.

инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ: "Предстои направа на проект, които трябва да прецени, какво точно трябва да се направи в този участък, какво точно трябва да се ремонтира и след това 330 дена имат време за строителство."

Анкерите са конструктивни елементи от високоякостна стомана, които се употребяват за укрепване на нестабилните скатни изкопи в съчетание с армиран пръскан бетон.

Стената е изградена през 1985 г., ремонтирана и стабилизирана е през 2013 и 2015 година, когато са регистрирани и нови свлачищни процеси.

Проблемният участък е с дължина близо 270 метра и височина на откосите между 15 и 30 метра. Очакваната цена за ремонт е близо 10 млн. евро без ДДС.

- Защо е толкова скъп този ремонт, на тези 270 метра стена?

инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ: "Както споменах, това е най-тежкото съоръжение - подпорно, ако видите, там огромна е планината и, за да се осигури сигурността, трябва много тежко съоръжение, което е дълго 273 метра и е високо над 30 метра на места."

Ще бъде изградена и мониторингова система, която ако покаже, че няма опасност от срутвания, старият път през Витиня - ще бъде отворен.

#алтернативен път #ремонт на Хемус #тунела "Топли дол" #ремонт на магистрала "Хемус" #Витиня

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
4
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
5
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
6
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Полицията във Варна издирва заподозрян за убийство
Полицията във Варна издирва заподозрян за убийство
Агресивно куче нападна млада жена в Казанлък Агресивно куче нападна млада жена в Казанлък
Чете се за: 01:42 мин.
До 1 август пускат нов 3-километров участък и три нови метростанции До 1 август пускат нов 3-километров участък и три нови метростанции
Чете се за: 01:42 мин.
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител? 18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
Чете се за: 02:20 мин.
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз" Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
Чете се за: 01:40 мин.
Един човек загина в катастрофа на пътя между Монтана и Враца Един човек загина в катастрофа на пътя между Монтана и Враца
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Отлагат реконструкцията на тунела "Топли дол" заради протеста на превозвачите от Западните Балкани Отлагат реконструкцията на тунела "Топли дол" заради протеста на превозвачите от Западните Балкани
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост 6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Нетаняху заплаши Иран
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Донбас - залогът за мир в Украйна?
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Колко време има човечеството според "Часовника на Страшния...
Чете се за: 00:52 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ