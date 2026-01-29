БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Поредни коментари за излизането на Румен Радев на партийната политическа сцена и нови линии на противопоставяне преди предстоящите избори.

Президентът Росен Плевнелиев (2012 – 2017 г.) определи оставката на Румен Радев като първата доброволна абдикация на български държавен глава, която според него е абсолютно неразбираема и не помага на демокрацията ни. Плевнелиев подчерта още, че всеки президент на всяка държава остава в историята с не повече от едно изречение.

Росен Плевнелиев - президент на Република България (2012 – 2017 г.): "Изречението за президента Радев ще бъде: "Абдикира от поста!". Напусна президентският пост, за да се бори за властта и да стане министър-председател. За мен това е падение на българската демокрация."

Рсен Плевнелиев е уверен, че с евентуална своя нова партия Румен Радев ще доведе до пренареждане на избирателите.

БНТ: Виждате ли евентуална бъдеща колаборация между ГЕРБ и партията на Румен Радев?

Росен Плевнелиев - президент на Република България (2012 – 2017 г.): "Категорично не. Смятам, че ГЕРБ ще бъде в много комфортна позиция да бъде единственият истински политически опонент на Румен Радев."

Очакванията са появата на нов политически проект да доведе до сериозно пренареждане на електоралните нагласи, включително и сред традиционната левица.

Сергей Станишев: "Всички партии са притеснени, защото когато се появи нов политически субект със силна заявка за промяна, българският опит показва, че има голямо преливане на гласове към него от много посоки – на първо място от негласуващите."

По думите му, БСП се намира в особено трудна ситуация, тъй като именно тя издигна Радев за президент, а днес трябва ясно да се разграничи и да предложи нови политики.

Сергей Станишев: "Единственият полезен ход за БСП е консолидация и предлагане на нови, достатъчно вдъхновяващи политики."

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев не отговори еднозначно дали коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" би участвала в съвместно управление с партията на Румен Радев.

Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната": "Имаме много ясно обединение, че искаме да живеем в силна България, в силна Европа, с единна армия, която да може да се защити, защото това е най-добрият начин и България да бъде защитена."

БНТ: Все пак, понеже чухме мнения от "Демократична България", че не би трябвало да бъде подкрепена партията на Румен Радев след изборите – вие на какво мнение сте и единна ли е вашата коалиция?

Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната": "Коалицията е единна. Това, което за нас е важно, е в каква посока ще върви страната. Ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи."

На въпрос дали е възможно управление с ГЕРБ и партията на Радев, Асен Василев беше категоричен, че е невъзможно. Отново обясни, че чистка в ПП-ДБ няма, защото Кирил Петков отдавна е заявил, че напуска политиката, а Лена Бориславова сама е избрала да не бъде част от следващите партийни листи.

снимки: БНТ, БТА

Самият Кирил Петков потвърди това и разказа, че работи по нов голям бизнес проект. Подчерта обаче, че ще помага на ПП-ДБ на предстоящия вот.

Кирил Петков: "На следващите избори няма да участвам в листите, но ще бъда активен – ще ходя по секциите, ще говоря с хората и ще помагам на "Продължаваме Промяната" на терен. За мен е важно партията да има силно присъствие и доверие сред избирателите."

Как избирателите ще приемат новите роли на познатите лица – развръзката предстои.

Автори: Ирина Цонева, Иво Никодимов

#оставката на Румен Радев #Кирил Петков #Асен Василев #Сергей Станишев #Росен Плевнелиев

