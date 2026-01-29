Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)

Поредни коментари за излизането на Румен Радев на партийната политическа сцена и нови линии на противопоставяне преди предстоящите избори.

Президентът Росен Плевнелиев (2012 – 2017 г.) определи оставката на Румен Радев като първата доброволна абдикация на български държавен глава, която според него е абсолютно неразбираема и не помага на демокрацията ни. Плевнелиев подчерта още, че всеки президент на всяка държава остава в историята с не повече от едно изречение.

Росен Плевнелиев - президент на Република България (2012 – 2017 г.): "Изречението за президента Радев ще бъде: "Абдикира от поста!". Напусна президентският пост, за да се бори за властта и да стане министър-председател. За мен това е падение на българската демокрация."

Рсен Плевнелиев е уверен, че с евентуална своя нова партия Румен Радев ще доведе до пренареждане на избирателите.

БНТ: Виждате ли евентуална бъдеща колаборация между ГЕРБ и партията на Румен Радев?

Росен Плевнелиев - президент на Република България (2012 – 2017 г.): "Категорично не. Смятам, че ГЕРБ ще бъде в много комфортна позиция да бъде единственият истински политически опонент на Румен Радев."

Очакванията са появата на нов политически проект да доведе до сериозно пренареждане на електоралните нагласи, включително и сред традиционната левица.

Сергей Станишев: "Всички партии са притеснени, защото когато се появи нов политически субект със силна заявка за промяна, българският опит показва, че има голямо преливане на гласове към него от много посоки – на първо място от негласуващите."

По думите му, БСП се намира в особено трудна ситуация, тъй като именно тя издигна Радев за президент, а днес трябва ясно да се разграничи и да предложи нови политики.

Сергей Станишев: "Единственият полезен ход за БСП е консолидация и предлагане на нови, достатъчно вдъхновяващи политики."

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев не отговори еднозначно дали коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" би участвала в съвместно управление с партията на Румен Радев.

Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната": "Имаме много ясно обединение, че искаме да живеем в силна България, в силна Европа, с единна армия, която да може да се защити, защото това е най-добрият начин и България да бъде защитена."

БНТ: Все пак, понеже чухме мнения от "Демократична България", че не би трябвало да бъде подкрепена партията на Румен Радев след изборите – вие на какво мнение сте и единна ли е вашата коалиция?

Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната": "Коалицията е единна. Това, което за нас е важно, е в каква посока ще върви страната. Ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи."

На въпрос дали е възможно управление с ГЕРБ и партията на Радев, Асен Василев беше категоричен, че е невъзможно. Отново обясни, че чистка в ПП-ДБ няма, защото Кирил Петков отдавна е заявил, че напуска политиката, а Лена Бориславова сама е избрала да не бъде част от следващите партийни листи.

снимки: БНТ, БТА

Самият Кирил Петков потвърди това и разказа, че работи по нов голям бизнес проект. Подчерта обаче, че ще помага на ПП-ДБ на предстоящия вот.

Кирил Петков: "На следващите избори няма да участвам в листите, но ще бъда активен – ще ходя по секциите, ще говоря с хората и ще помагам на "Продължаваме Промяната" на терен. За мен е важно партията да има силно присъствие и доверие сред избирателите."

Как избирателите ще приемат новите роли на познатите лица – развръзката предстои.

Автори: Ирина Цонева, Иво Никодимов