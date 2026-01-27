Асен Василев: Коалицията ни е единна и ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи

Коалицията ни е единна и това, което за нас винаги е било важно и е наистина важно, е в каква посока ще върви страната. Ако иска Румен Радев, може да ни подкрепи. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев пред журналисти по време на Софийския икономически форум.

По повод разговорите за служебен премиер Василев заяви, че това е въпрос към хората, с които президентът Илияна Йотова ще проведе консултации, и добави, че на този етап партиите не бива да се намесват в процеса.

Относно датата на предсрочните парламентарни избори Василев посочи, че тя зависи от решението на президента, като според него по-вероятно е изборите да се проведат през април, а не на 29 март, предвид училищната ваканция около Великден. Според него няма умишлено забавяне на процедурата.

По думите на Асен Василев, разговорите с партньорите от "Демократична България" са свързани с визията за бъдещето на страната. Василев посочи, че след присъединяването на България към Шенген и еврозоната следва да бъде ясно дефинирано в каква точно страна искаме да живеем и в каква точно Европа. В коалицията има ясно обединение около идеята за силна България в силна Европа и за единна армия, която да може да се защити, защото това е най-добрият начин, да може и България да се защити, посочи Василев.

На въпрос дали за "Продължаваме Промяната" е възможно управление с участието на ГЕРБ и Румен Радев, след като от ГЕРБ са заявили, че "всичко е възможно", Василев отговори отрицателно, като според него подобен вариант не стои на дневен ред.