БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица не успя срещу полския шампион Девелопрес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Български волейбол
Запази

Българският първенец се бори, но отстъпи с 0:3 гейма.

Марица Пловдив - Девелопрес Жешув
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Марица (Пловдив) но отстъпи с 0:3 (20:25, 16:25, 21:25) гейма при домакинството си на полския Девелопрес (Жешув) в петия си мач от група Е на Шампионската лига по волейбол за жени.
Така състезателките на Ахметджан Ершимшек остават на третото място в класирането на групата с 4 точки. Девелопрес пък излезе начело в подреждането с 12 точки, с 3 повече от германския Палмберг (Шверин), който в сряда гостува на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж).

Пловдивчанки отново бяха подкрепени от легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков, който изгледа на живо двубоя от трибуните в зала Колодрума.

Маричанки започнаха много концентрирано и рано поведоха с 6:2, след като измъкнаха няколко дълги разигравания. Полякините обаче поискаха прекъсване и след него изравниха до 8:8. Последваха равностойни минути, в които тимът от Жешув имаше крехък аванс. Така се стигна до 17:16 в полза на гостите, но тогава те направиха серия от четири поредни точки и взеха първата част с 25:20.
Във втората Девелопрес поведе със 7:2 и задържа преднината си до 13:6. След това обаче Марица намери ритъма в играта си и показа характер, за да намали изоставането си до 12:14 благодарение на силната си защита. Полският шампион отново се откъсна до 20:15 и затвори гейма с 25:16.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек не се предадоха и третата част стартира равностойно до 14:14. Тогава маричанки взеха две поредни точки за 16:14. Стигна се до 20:17 в полза на българския шампион, но Девелопрес изравни до 20:20 и успя да измъкне гейма с 25:21.

Най-резултатна за Марица стана Ива Дудова с 24 точки на своята сметка.

В последния си мач от група Е Жълто-сините гостуват на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 4 февруари.

Свързани статии:

Волейбол: Марица Пловдив - Девелопрес Жешув (ГАЛЕРИЯ)
Волейбол: Марица Пловдив - Девелопрес Жешув (ГАЛЕРИЯ)
Българският тим загуби с 0:3 гейма.
#ЖВК Девелопрес Жешув #Волейболна Шампионска лига за жени 2025/26 #ЖВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
4
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
6
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Волейбол

Ершимшек: Тъжен съм, че загубихме, но съм доволен от раздаването ни
Ершимшек: Тъжен съм, че загубихме, но съм доволен от раздаването ни
Лора Славчева: Надявам се във втория дял на първенството да подхождаме както днес Лора Славчева: Надявам се във втория дял на първенството да подхождаме както днес
Чете се за: 01:27 мин.
Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски
Чете се за: 01:30 мин.
Иван Станев: Аз съм най-щастливият човек, защото знам какво ми костваше този успех Иван Станев: Аз съм най-щастливият човек, защото знам какво ми костваше този успех
Чете се за: 02:45 мин.
Любомир Агонцев: Умората и сгъстеният график ни попречиха да направим нова сензация Любомир Агонцев: Умората и сгъстеният график ни попречиха да направим нова сензация
Чете се за: 01:22 мин.
Симона Бакърджиева в предаването "Аз съм" Симона Бакърджиева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)
Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев "Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ