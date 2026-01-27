Ершимшек: Тъжен съм, че загубихме, но съм доволен от раздаването ни

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек похвали възпитаничките си за раздаването на игрището в двубоя срещу полския Девелопрес (Жешув). Маричанки оказаха сериозна съпротива, но в крайна сметка отстъпиха пред родна публика с 0:3 гейма.

„Няма съмнение, че се изправихме срещу най-силния отбор в нашата група. В предишния ни мач в Полша успяхме да вземем един гейм, но мисля, че днес играхме много по-добре, отколкото тогава. Тъжен съм, че загубихме, но съм доволен от раздаването ни на игрището“, коментира наставникът на българския волейболен шампион.

В последния си мач от група Е „жълто-сините“ гостуват на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 4 февруари.

Подробности вижте във видеото!